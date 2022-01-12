فيديو | انهيار وبكاء سالم الدوسري بعد توديع السعودية لكأس العالم 2022
دخل سالم الدوسري جناح وقائد منتخب السعودية، في نوبة بكاء شديدة، بعد خسارة الأخضر أمام المكسيك، وتوديعه لكأس العالم قطر 2022.
وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، ليفقد فرصة التأهل إلى دور الـ16 بالمونديال.
ورصدت كاميرات قناة "الكاس" القطرية، اللحظات الأولى بعد نهاية المباراة، والتي ظهر فيها سالم الدوسري وهو يبكي بشدة، متأثرًا بخروج السعودية من المونديال.
سالم الدوسري لاعب #السعودية متأثراً بعد الخسارة من #المكسيك وتوديع مونديال قطر#قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/ygpZVCCA3m— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وظهر نواف العابد لاعب المنتخب السعودي، وهو يحاول تهدئة سالم الدوسري الذي ظهر متأثرًا بشكل كبير بعد الهزيمة التي تلقاها الأخضر.
وكان يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على المكسيك، من أجل ضمان التأهل من المجموعة الثالثة، حيث حسم الأرجنتين وبولندا مقعدي التأهل من المجموعة.