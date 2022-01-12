فيديو | انهيار وبكاء سالم الدوسري بعد توديع السعودية لكأس العالم 2022

قائد الأخضر تأثر بشدة بعد توديع المونديال

دخل سالم الدوسري جناح وقائد منتخب السعودية، في نوبة بكاء شديدة، بعد خسارة الأخضر أمام المكسيك، وتوديعه لكأس العالم قطر 2022.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، ليفقد فرصة التأهل إلى دور الـ16 بالمونديال.

ورصدت كاميرات قناة "الكاس" القطرية، اللحظات الأولى بعد نهاية المباراة، والتي ظهر فيها سالم الدوسري وهو يبكي بشدة، متأثرًا بخروج السعودية من المونديال.

وظهر نواف العابد لاعب المنتخب السعودي، وهو يحاول تهدئة سالم الدوسري الذي ظهر متأثرًا بشكل كبير بعد الهزيمة التي تلقاها الأخضر.

وكان يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على المكسيك، من أجل ضمان التأهل من المجموعة الثالثة، حيث حسم الأرجنتين وبولندا مقعدي التأهل من المجموعة.