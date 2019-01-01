فيديو - انفعال شديد من حسين عبد الغني عقب الهزيمة أمام الفتح
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زهيرة عادل فيسبوك تويتر
سيطرت حالة شديدة من الغضب على حسين عبد الغني؛ قائد الأهلي السعودي، عقب انتهاء مواجهة الراقي أمام الفتح.
الراقي خسر اللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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وظهر عبد الغني منفعلًا عقب اللقاء ودخل لاعبو الفتح لمحاولة تهدئته، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكه مع أحد اللاعبين.
يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 31 في المركز السادس.
أسبوع جديد، وأحداث جديدة، وريال مدريد يواصل ممارسة هوايته المفضلة، بل ويُقلد البعض في PUBG!— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩
رجل الأسبوع يملك سلاحًا مغايرًا عن البقية! 🔫#YallaGoal pic.twitter.com/H1PDzak1EY