فيديو | انفجار قنبلة يدوية في قمة الدوري الأرجنتيني!

حملت مواجهة نيولز أولد بويز ضد روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني معها سلسلة من أحداث الشغب غير المسبوقة قبل انطلاق المباراة.

وتم إلقاء قنبلة يدوية على أرض الملعب قبل المباراة، لتتدخل شرطة مكافحة الشغب على الفور لحماية اللاعبين.

وسيطر الجمهور على مدرجات ملعب ليساندرو دي لا توري، وقاموا بإلقاء متفجرات من المدرج على أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.

وأقيمت المباراة رغم المشاهد المقلقة قبل بدايتها، وتمكن نيولز أولد بويز من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله خوان مانويل جارسيا في الدقيقة 51، لكن تم تشديد الإجراءات الأمنية طوال دقائق المباراة.

ماذا حدث؟

قام نادي نيولز أولد بويز بتوثيق جميع الأحداث قبل وأثناء المباراة عبر حساباته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بداية من مقاطع الفيديو التي تُظهر إلقاء القنابل اليدوية على الملعب.

وكان لا بد من تأجيل انطلاق المباراة في بادئ الأمر، حيث استشار الحكم رئيس الأمن في الملعب، لكن تم اتخاذ قرار خوض اللقاء في النهاية، ليضطر اللاعبون للتغلب على تشتيت الانتباه الناتج عن الأحداث المضطربة.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022

انتشار شرطة مكافحة الشغب!

كانت المخاوف بشأن سلامة اللاعبين في أقصى مستوياتها، لدرجة أن شرطة مكافحة الشغب انتشرت لحماية فريق نيولز أولد بويز بعد هدف جارسيا في الشوط الثاني.

وأحاط الضباط باللاعبين أثناء احتفالهم بالهدف، واستخدموا الدروع الواقية لمنع وصول أي شيء قد يلقيه الجمهور على اللاعبين.

وتمكن لاعبو نيولز أولد بويز من الصمود في النهاية لتحقيق أول فوز على ملعب غريمه منذ عام 2016، وكتب حساب النادي على "تويتر" بعد نهاية المباراة: "كان لدينا القلب والشغف، وكانت لديكم قنابل يدوية، فاز القلب والعاطفة، روزاريو لنا".

We had heart & passion.



You had grenades.



Heart & passion won.



Rosario is ours 🔴⚫️ pic.twitter.com/xDQj49Px2a — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022

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