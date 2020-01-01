فيديو - الوحدة يفوز على حتا بثنائية "تيجالي" في دوري الخليج العربي
حقق فريق الوحدة الفوز على نظيره حتا، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي على ملعب "آل نهيان".
الدوري الإماراتي يشهد منافسة قوية على اللقب في الوقت الحالي، حيث يسعى الشارقة للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي في هذه النسخة.
الوحدة بدأ التهديف في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق سباستيان تيجالي ليفاجيء الضيوف ويرجح كفة فريقه مبكرًا للاقتراب من الـ3 نقاط.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، حيث سعى الوحدة لتأمين التقدم في بداية الشوط الثاني وخطف هدف توسيع الفارق.
وبالفعل تمكن الوحدة من إحراز الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، تيجالي في الدقيقة 52 من عمر المباراة ليحسم الـ3 نقاط لفريقه.
#الوحدة يفوز على #حتا 2-0 في الجولة الـ13 من دورينا..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2020
شاهد هدفي #تيجالي #الوحدة_حتا #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/XZL9XZyGvD
وبذلك ارتفع رصيد الوحدة إلى 20 نقطة في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 13 جولة حيث يواجد في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.