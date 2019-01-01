فيديو - الوحدة يُسقط الجزيرة بثلاثية في دوري الخليج العربي
حقق الوحدة الفوز على نظيره الجزيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 دوري الخليج العربي التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".
وأرسل الوحدة بهذا الفوز، العين إلى المركز الرابع ليأتي خلف كلًا من الشارقة وشباب الأهلي دبي والجزيرة في ترتيب دوري الخليج العربي.
وأحرز ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول للوحدة سريعًا بعد مرور 9 دقائق فقط من الشوط الأول ليفاجيء أصحاب الأرض مبكرًا.
ما بين #سمعة و #تيجالي و #ليوناردو..#الوحدة يتقدم على #الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة 9#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/NS81UBNlsZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
وحصل فريق الوحدة على ضربة جزاء حيث نجح سباسيتيان تيجالي في إحراز الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 37 بعد تصويبها بنجاح.
بنفس الزاوية والهدوء.. #تيجالي يسجل الهدف الثاني لفريقه #الوحدة بالدقيقة 37 بعد أن إعادة تنفيذ ركلة الجزاء#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/dj8CEVqJtT— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
وبعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة المثيرة، عاد تيجالي في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50 لينهي على آمال الجزيرة في الثلاثة نقاط.
وهدف ثالث.. #تيجالي يسجل هدفه الثاني في مرمى #الجزيرة ويتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/MEEo8wvY7A— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
وقلص الفارق لصالح الجزيرة، ليوناردو رودريجيز بهدف في الدقيقة 65 من عمر اللقاء ولكن لم يستطيع اللاعبين من العودة إلى المباراة.
#ليوناردو يسجل مجدداً لكنها تحتسب هذه المرة بالدقيقة 65 ويقلص الفارق أمام #الوحدة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
النتيجة الآن 3-1 لصالح العنابي#الجزيرة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/s4BDxkTLlZ
وارتفع رصيد الوحدة إلى 40 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة.