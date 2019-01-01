فيديو – الهلال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري برباعية في الفتح
بلال محمد فيسبوك تويتر
عزز الهلال صدارته لدور المحترفين السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف في شباك الفتح بإطار مباريات الجولة الـ 18 من البطولة.
الفتح بدأ التسجيل مبكراً، في الدقيقة العاشرة من مجريات الشوط الأول عن طريق عبد القادر الوسلاني من علامة الجزاء سجلها في منتصف المرمى.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 11— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019
الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/CK9i0hdcuK
وجاء الرد السريع من المهاجم الفرنسي جوميز، أيضاً من علامة الجزاء في الدقيقة 15، بعدما سددها أرضية في يسار المرمى.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 16— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019
الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/8pqZ4noQjc
وفي الدقيقة 31، نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في خطف الهدف الثاني للزعيم، بتسديدة ولا أروع من خارج المنطقة.
🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : إدواردو في الدقيقة 32— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019
الهلال 2 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/lo4CU4yEbY
وقبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق، نجح جوميز في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب قابلها الفرنسي بلمة واحدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثلاثة اهداف لهدف.
🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 37— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019
الهلال 3 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/mxKcVVgei6
وبين شوطي اللقاء، قدم الهلال لاعبه الجديد الإيطالي جوفينكو للجماهير المتواجدة في استاد جامعة الملك سعود.
وفي بداية الشوط الثاني، نجح الشنيحي في خطف هدف تقليص الفارق للفتح، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 61، نجح نواف العابد في إنهاء المباراة إكلينيكياً بهدف رابع، بعد تمريرة سحرية من إدواردو لتصل للعابد، الذي سددها بقوة في الشباك.
🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الهلال سجله اللاعب : نواف العابد في الدقيقة 62— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019
الهلال 4 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/1gwuK6MQPu
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 43، في صدارة جدول الترتيب وبفارق ست نقاط عن النصر، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 22 في المركز العاشر.