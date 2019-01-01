فيديو – الهلال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري برباعية في الفتح

الهلال يواصل التحليق منفرداً بصدارة الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

عزز الهلال صدارته لدور المحترفين السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف في شباك الفتح بإطار مباريات الجولة الـ 18 من البطولة.

الفتح بدأ التسجيل مبكراً، في الدقيقة العاشرة من مجريات الشوط الأول عن طريق عبد القادر الوسلاني من علامة الجزاء سجلها في منتصف المرمى.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 11

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/CK9i0hdcuK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

وجاء الرد السريع من المهاجم الفرنسي جوميز، أيضاً من علامة الجزاء في الدقيقة 15، بعدما سددها أرضية في يسار المرمى.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 16

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/8pqZ4noQjc — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

وفي الدقيقة 31، نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في خطف الهدف الثاني للزعيم، بتسديدة ولا أروع من خارج المنطقة.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : إدواردو في الدقيقة 32

الهلال 2 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/lo4CU4yEbY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

وقبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق، نجح جوميز في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب قابلها الفرنسي بلمة واحدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثلاثة اهداف لهدف.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 37

الهلال 3 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/mxKcVVgei6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

وبين شوطي اللقاء، قدم الهلال لاعبه الجديد الإيطالي جوفينكو للجماهير المتواجدة في استاد جامعة الملك سعود.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح الشنيحي في خطف هدف تقليص الفارق للفتح، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61، نجح نواف العابد في إنهاء المباراة إكلينيكياً بهدف رابع، بعد تمريرة سحرية من إدواردو لتصل للعابد، الذي سددها بقوة في الشباك.

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الهلال سجله اللاعب : نواف العابد في الدقيقة 62

الهلال 4 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/1gwuK6MQPu — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 43، في صدارة جدول الترتيب وبفارق ست نقاط عن النصر، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 22 في المركز العاشر.