فيديو - الهلال يسقط القادسية برباعية وظهور "رائع" لجيوفينكو

الهلال يواصل انتصاراته في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال الفوز على نظيره القادسية، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب " جامعة الملك سعود".

وعزز الزعيم صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بقيادة مدربه الجديد زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين الإماراتي الذي جاء خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

تواجد جيسوس المدير الفني السابق للهلال في ملعب المباراة، متابعًا لفريقه السابق في لفتة رائعة من المدرب البرتغالي الذي سيرحل إلى أوروبا.

وافتتح نواف العابد التسجيل في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جوميز وضع العابد منفردًا بالحارس حيث قام بمرواغته وتسجيل الهدف الأول.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب: نواف العابد في الدقيقة 34#الهلال_القادسية pic.twitter.com/rLhZbgkY8N

— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

وأضاف جوميز الهدف الثاني للهلال في مرمى القادسية، بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس، في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب: بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 46#الهلال_القادسية pic.twitter.com/GamKB8J7y3

— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

وقلص بيسمارك فيريرا النتيجة بإحراز الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية على يمين علي الحبسي من خارج منطقة الجزاء.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #القادسية سجله اللاعب: بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67#الهلال_القادسية pic.twitter.com/tMK0s7Y7zq

— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

وفي الدقيقة 80 ظهر المحترف الجديد الإيطالي جيوفينكو بهدف ثالث للهلال، بعد جملة رائعة مع جوميز، وضعته أمام المرمى لإضافة الثالث.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب: سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 80#الهلال_القادسية pic.twitter.com/1NdaRi5Xoq

— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 12, 2019

واختتم علي آل بليهي الرباعية بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليعزز الهلال صدارته للدوري السعودي.

وارتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة بعد مرور 20 جولة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.