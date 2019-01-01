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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - الهلال يحقق الفوز على الشباب ويفقد لقب الدوري السعودي

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الدوري السعودي
الهلال يفقد لقب الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الهلال فوزًا صعبًا على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز لم يكن كافي للهلال للتتويج بالبطولة حيث توج النصر باللقب بعد موسمًا ملييء بالإثارة والمنافسة.

أحرز الفرنسي الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 8 من عمر اللقاء بضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتطامها في دفاعات الشباب.

 وأضاف الإيطالي جيوفينكو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وقلص الشباب الفارق عن طريق سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل عبدالمجيد الصليهم لليوث في الدقيقة 89.

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وخطف الفرنسي جوميز الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

 

وفقد الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر على الباطن ومحافظة العالمي على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الزعيم.

 

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