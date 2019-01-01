فيديو - الهلال يحقق الفوز على الشباب ويفقد لقب الدوري السعودي

الهلال يفقد لقب الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال فوزًا صعبًا على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز لم يكن كافي للهلال للتتويج بالبطولة حيث توج النصر باللقب بعد موسمًا ملييء بالإثارة والمنافسة.

أحرز الفرنسي الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 8 من عمر اللقاء بضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتطامها في دفاعات الشباب.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب بافتيمبي غوميز في الدقيقة 8

الهلال 1 : 0 الشباب #الهلال_الشباب #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/WYjQoPgFRz

— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

وأضاف الإيطالي جيوفينكو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب جوفينكو في الدقيقة 53

الهلال 2 : 0 الشباب#الهلال_الشباب#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/yB79NosITo

— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

وقلص الشباب الفارق عن طريق سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل عبدالمجيد الصليهم لليوث في الدقيقة 89.

وخطف الفرنسي جوميز الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

وفقد الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر على الباطن ومحافظة العالمي على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الزعيم.