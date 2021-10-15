فيديو | "الهلال لم يحقق شيئًا طوال الـ 20 سنة الماضية"

الهلال حصل على دعم مالي ضخم خلال تلك المدة

أكد الإعلامي الرياضي محمد الغامدي، على أن نادي الهلال عانى خلال السنوات الـ20 الماضية، بعدم تحقيقه أي إنجاز على المستوى الآسيوي، بالرغم من الدعم المالي الضخم الذي كان يحصل عليه.

نادي الهلال حقق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002، وظل بدون بطولات آسيوية، حتى حقق بطولة دوري أبطال آسيا عام 2019 على حساب أوراوا ريد الياباني.

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الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلال كان في فترة انتشال، خلال 20 سنة لم يحقق أي شيء، احتل فيها المركز الأخير أو المركز الثاني أو لعب النهائي وخسر لم يحصل على أي بطولة".

الإعلامي الرياضي تابع: "الهلال حصل على دعم بمئات الملايين خلال فترة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، كانت فترة مليونية، وتعاقد مع ويلهامسون وإيمانا وغيرهم من النجوم والأسماء التي كان النصر والاتحاد والأهلي يتمنوا ضمها، ولكن لم يكن لديهم الأموال الكافية".

محمد الغامدي واصل: "هذه المبالغ الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين جلبت ويلهامسون وإيمانا للهلال، أذَّكر بها الجمهور الذي يتحدث الآن عن خالد بن فهد الداعم لنادي النصر".

واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "ظهر خالد بن فهد كداعم للهلال، بعد ظهور (الحوكمة) بالكرة السعودية، والتي تطالب بضرورة وجود داعمين للأندية، هذا هو الفارق بين الهلال والنصر والأندية الأخرى".