فيديو | "الهلال ظلم الأندية السعودية الأخرى"

تصريح مثير عن الزعيم

قال الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد أن الهلال ظلم الأندية السعودية الأخرى، مؤكدًا أن الحصول على المركز الثاني في حضوره يُعد بطولة لصاحبه، لأنه دومًا فريق مُشرف على المستويين المحلي والخارجي.

الهلال تُوج بالدوري السعودي للموسمين الماضيين ويتصدر جدول الترتيب حاليًا بـ6 نقاط، إذ لم يُحقق أي فريق سواه الفوز في مباراتيه في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الحمد أبدى اندهاشه من قوة الهلال وقتاله على صدارة جدول الترتيب رغم أنه يحمل لقب الدوري السعودي للموسمين الماضيين، مستعرضًا تاريخه وقدرته على الفوز بالدوري مرتين متتاليتين 3 مرات منذ عام 2010.

إذ قال "أندهش من الهلال وأعتبره ظالم للأندية السعودية الأخرى، تُوج بالدوري السعودي موسمين متتاليين ومازال متمسكًا بالصدارة، النادي أصبح حتى يتفنن في صناعة الأرقام، ومازال البعض يراه فريق الحظ وفريق الحكام".

أضاف "الهلال حقق الدوري عامي 2010 و2011 وعامي 2017 و2018 وعامي 2020 و2021، الهلال لم يعد يكتفي بتحقيق الإنجاز بل صناعة الأرقام كذلك، هناك أندية تُوجت بالدوري وأنهت الموسم التالي في المركز الثامن، بل ووصلت إلى المركز الـ15".

أتم "الهلال يختلف عن الآخرين في ثباته وتمسكه بالصدارة دومًا، أنا أرى أن المركز الثاني في حضور الهلال هو بطولة، لأنه فريق مشرف دومًا على المستوى المحلي والخارجي، وهو فريق لا يُعاب ولا أدرى لم ينزعج الناس من حديثنا عنه ولم يتحدث عنه الناس بأنه فريق الحظ والتحكيم رغم تاريخه القوي والمشرف".

عبدالكريم الحمد :

الهلال ظلم للأندية السعودية ..

الحصاد الرياضي ... @abdulkarimHD pic.twitter.com/qUF7J7DVAL — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 22, 2021

يُشار إلى أن الهلال فاز على الطائي في الجولة الأولى بهدف صالح الشهري في الدقيقة الـ90، كما فاز على التعاون في الجولة الثانية بهدف جانج هيون سو عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل 1-1.

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