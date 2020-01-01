فيديو - الهلال السوداني يفوز على بلاتينيوم.. ويشعل مواجهة الأهلي والنجم الساحلي

الهلال يحتل وصافة المجموعة الثانية

حقق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب بلاتينيوم بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

فوز الهلال رفعه إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية، بالتساوي مع المتصدر النجم الساحلي بـ9 نقاط ويأتي الأهلي خلفهم برصيد 7 نقاط.

محمد موسى الضي أحرز هدف الهلال في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليخطف 3 نقاط هامة في مشوار فريقه بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك وضع الهلال ضغط كبير على النجم والأهلي قبل مواجهتهما المرتقبة غدًا الأحد في نفس الجولة من منافسات دور المجموعات.

ويحتم على الأهلي الفوز في لقاء الغد للتواجد على رأس المجموعة، حيث عدم تحقيقه الـ3 نقاط يجب أن يخطف الفوز في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان.

وبالنسبة للنجم الساحلي، في حالة خسارته غدًا سيكون في الوصافة، ولكن لديه فرصة للصعود في حالة الفوز على بلاتينيوم في الجولة الأخيرة في تونس ويضمن الصعود وقتها.