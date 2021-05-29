فيديو | النني يتحدى والده ويسأل الجماهير حول الأفضل بينهما!

النني ووالده.. من أفضل؟

ظهر نجم نادي آرسنال محمد النني مع والده في تحدي كرة قدم يظهر كل منهما مهارته فيه، ويسأل النجم الدولي المصري في النهاية عن آراء الجماهير حول الأفضل بينهما في التحدي.

وكانت بداية الثنائي محمد النني ومحمد صلاح فيما قبل رحلة الاحتراف من خلال نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن يحترفا في بازل السويسري ويتزاملا هناك أيضًا، ثم أحدهما إلى آرنسال وآخر استقر به الحال في ليفربول.

النني عُرف دائمًا بارتباطه بوالده ناصر النني الذي كان لاعب كرة قدم سابق في نادي بلدية المحلة المصري، وكان سببًا في التحاق نجله بالمقاولون العرب ثم الانطلاقة القوية لمسيرته الكروية إلى أوروبا.

وأثناء قضاء العطلة على الشاطئ، وخلال الإجازة الصيفية بعد الانتهاء من مباريات الدورى الإنجليزى، دخل محمد النني مع والده في تحدي باستخدام الكرة يستعرض بها كل منهما ويمررها للآخر.

ونشر النني الفيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقًا: "الأب والابن، من الأفضل".. وتاركًا الجماهير تدلي بدلوها في التحدي العائلي.

وتفاعلت الجماهير المصرية والإنجليزية بشكل كبير مع تحدي النني ووالده وامتلأت حساباته الشخصية بالتعليقات من الجماهير المتحمسة للمشاركة والإدلاء بالآراء.

"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

الجدير بالذكر أن محمد النني قدم موسمًا مميزًا مع آرسنال حيث اعتبر الكثيرون أنه قدم موسمه الأفضل على الإطلاق مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه لهم.