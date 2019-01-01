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فيديو - النصيري يقود المغرب للوقت الإضافي

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النتيجة 1-1 في أولى مباريات إقصائيات الكان..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

نجح المنتخب المغربي في إحراز هدف التعادل بشباك بنين في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الجاري في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هذا الهدف بعد تمريرة من مبارك بوصوفة.

النتيجة لا تزال 1-1، والمباراة في الأوقات الإضافية عقب إهدار حكيم زياش لركلة جزاء في الرمق الأخير.

وكان منتخب بنين قد تقدم بهدف مويسي أديليهو في الدقيقة 53.

يذكر أن هذا الهدف البنيني كان أول أهداف هذا المنتخب الرسمية في شباك المغرب على مر التاريخ.

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