فيديو | النصر يسحق الشعلة وديًا في ليلة تألق تاليسكا وأبو بكر

ظهور مبهر لأجانب النصر الجدد

سحق النصر ضيفه الشعلة بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء اليوم الأحد، وقد شهد اللقاء تألقًا لافتًا لأجانب الفريق الجدد خاصة أندرسون تاليسكا وفينست أبو بكر.

مواجهة الشعلة كانت الودية الأخيرة للنصر قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حيث سيستضيف العالمي فريق الطائي مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الأولى.

تاليسكا أحرز الهدفين الأول والثالث للنصر وصنع هدفًا لزميله الكاميروني، فيما سجل جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني، وقد انتهى الشوط الأول بتلك الثلاثية، وأضاف أبو بكر، الذي قدم تمريرتين حاسمتين، وعبد الفتاح عسيري الهدفين الرابع والخامس خلال الشوط الثاني من اللقاء.

المدرب مانو مينيزيس بدأ اللقاء بتواجد الثلاثي تاليسكا وأبو بكر وماشاريبوف في الهجوم مفضلًا إراحة عبد الرزاق حمدالله بناءً على نصيحة طبية لإصابته بإجهاد في العضلة، فيما تم استبعاد عبد الإله العمري كذلك وزج المدرب بالرباعي علي لاجامي راميرو فونيس موري وعبد الله مادو وسلطان الغنام في الدفاع.

ولعب في الوسط الثلاثي بيتروس وسامي النجعي وعبد الله الخيبري، وقد أجرى المدرب الكثير من التغييرات خلال اللقاء.

📹 | هدف #العالمي الرابع | مباراة #النصر_الشعلة التجريبية |

بصناعة من تاليسكا .. ابوووو بكر يسجل 🤩

والثنائي يحتفلان 🤩 pic.twitter.com/QbIsaJCBdD — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 8, 2021

📹 | هدف #العالمي الثاني | مباراة #النصر_الشعلة التجريبية |

القائم يمنع ابو بكر .. وماشاريبوف يسجّل 🤩 pic.twitter.com/G1cvxFhRpT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 8, 2021