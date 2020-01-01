فيديو - النصر يتعادل بصعوبة مع ضمك متذيل ترتيب الدوري السعودي

النصر يسقط في فخ التعادل أمام ضمك بالدوري السعودي

سقط فريق النصر في فخ التعادل بشكل مفاجيء أمام ضمك، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر بهذا التعادل يفرط في الصدارة ويعطي فرصة للهلال للصعود للقمة في لقاءه غدًا، حيث الفارق بينهما نقطة واحدة قبل هزيمة اليوم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث كان هناك استبسال قوي من لاعبي ضمك للحفاظ على شباكهم أمام النصر.

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وفي الشوط الثاني، تمكن ضمك في التقدم بهدفه الوحيد في اللقاء، عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

جاء الهدف من ضربة رأسية رائعة من شافعي بعد تلقيه عرضية رائعة من ركلة ركنية وضعتهم في المقدمة أمام أقوى فرق الدوري.

وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 70 من عمر المباراة حيث اتضح أن الخطأ على نور الدين أمرابط لاعب النصر وليس على مدافع ضمك.

🎦 | حكم المباراة يقرر إلغاء ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الفيديو “VAR” عند الدقيقة 70"#ضمك_النصر pic.twitter.com/kFiof1VCTL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020

وتصدى مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك لفرص أهداف محققة ضمن أحداث اللقاء في الشوط الثاني، كانت كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.

ولكن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع حصل النصر على ركلة جزاء لصالح جوليانو، سددها حمدالله بشكل رائع ليعلن عن التعادل.

وبذلك يرتفع رصيد ضمك متذيل الترتيب إلى 10 نقاط في المركز الأخير بينما أصبح رصيد النصر 34 نقطة في صدارة الترتيب ولكن هناك فرصة للهلال صاحب الـ32 نقطة، لاعتلاء القمة .