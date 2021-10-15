فيديو | "النصر ليس الوحيد الذي طالب بتطبيق اللعب المالي النظيف"

الهلال طالب هو الآخر بتطبيق اللعب المالي النظيف

كشف الإعلامي الرياضي محمد الذايدي عن موقف نادي الهلال، ورئيسه فهد بن نافل، من تطبيق اللعب المالي النظيف، وأيضًا سقف رواتب اللاعبين.

وأثار ملف تحديد سقف رواتب اللاعبين داخل الأندية السعودية الجدل بين الأندية خلال الفترة الماضية، بعد التعديلات التي أجرتها لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

الذايدي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "تحدثت مع رئيس نادي الهلال، ونفى كل ما تردد بأن النصر فقط هو من طالب بتطبيق اللعب المالي النظيف، وأكد على أن جميع الأندية طالبت بهذا الأمر".

محمد الذايدي واصل: "الهلال يطلب فتح سقف الرواتب، وتطبيق اللعب المالي النظيف، النصر لا يريد سقف الرواتب ويريد فقط اللعب المالي النظيف".

وكانت لجنة الاحتراف قد قدمت للأندية 3 مقترحات بشأن تحديد سقف رواتب اللاعبين، الأول للاعبي المنتخب بزيادة مقدمات العقود التي لا تقل عن 3 سنوات إلى 4.5 مليون ريال، واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

المقترح التاني يتمثل في تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمد بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند المكافآت مرتبط بالمشاركة، بحدث أقصى مليوني ريال سنويًا، لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

وأما عن المقترح الثالث، فهو إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود للاعبين المحترفين السعوديين، بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.