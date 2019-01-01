فيديو - النجم الساحلي يفوز على الأهلي ويذيقه أول هزيمة مع فايلر

الأهلي يسقط إفريقيًا في ملعب رادس

حقق النجم الساحلي فوزًا هامًا على نظيره الأهلي المصري، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس مساء الجمعة.

الأهلي تلقى أول هزيمة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، بعد الانتصارات المحلية المتتالية في الدوري المصري.

وحاول الفريق الضيف في الخروج بأقل الخسائر أمام فريق قوي مثل النجم الساحلي، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضمن أول جولة.

تلقى الفريق الأحمر ضربة ببطاقة حمراء في بداية اللقاء بعد مرور 13 دقيقة فقط، حصل عليها أيمن أشرف بسبب إعاقة مهاجم الفريق التونسي.

وسادت حالة من التعصب بين لاعبي الفريقين خلال أحداث اللقاء خاصًة الشوط الأول، حيث حصل أجايي على بطاقة صفراء بعد الاشتباك مع لاعب أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، سريعًا تمكن أصحاب الأرض من استغلال النقص العددي للأهلي، وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ياسين الشيخاوي بعد استلام رائع داخل منطقة الجزاء وتسديدة الكرة بمرمى الشناوي.

حاول رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفاع بعدد من اللاعبين لتفادي أخطاء الدفاع ولكن لم يتمكن من هذا لتنتهي المباراة بفوز النجم الساحلي.

وبذلك ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى 3 نقاط، بينما ظل الأهلي بدون نقاط، ولكن تصدر الهلال المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزه على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف.