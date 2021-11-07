فيديو | المفاوضات تتعطل .. سعود عبدالحميد يقطع اتصالاته مع الاتحاد

يبدو أن مسألة تجديد سعود عبد الحميد لفريق نادي الاتحاد قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد التصريحات التي خرج بها أنمار الحائلي رئيس النادي مؤخرًا، والتي أكد فيها على أن ناديه لن يجدد مع اللاعب.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد خلال شهر يناير المقبل، ويحق له خلال الوقت الحالي التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

ماذا قال أنمار الحائلي على تجديد سعود عبد الحميد؟

أنمار الحائلي أكد بشكل رسمي أنه لن يجدد عقد سعود، بعدما انقطع وكيله عن التواصل مع الإدارة، معتبرًا ذلك عدم احترام للنادي.

وقال رئيس العميد، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "حسب ما وصل لي من الجهاز الإداري لكرة القدم فإننا تواصلنا مع وكيل اللاعب أكثر من مرة واستوفينا كامل الطلبات، لكن حاولنا التواصل معه في آخر شهرين ولم يرد علينا، ونحن كمجلس إدارة ليس لدينا رغبة في التجديد لسعود".

وأضاف: "لن نجدد لسعود، هذا قرار رسمي، صادر مني أنا شخصيًا، من لا يحترم الاتحاد ولا يريده، ليس له مكان عندنا".

اقرأ التفاصيل .. فيديو | مفاجأة - الحائلي: لن نجدد لسعود عبد الحميد .. ووكيل: سأعتبر نفسي لم أسمع شيئًا

ماذا قال فهد باقديم وكيل أعمال سعود عبد الحميد عن التجديد للاتحاد؟

من جانبه، تواصل البرنامج نفسه مع باقديم، لتوضيح الصورة، ليؤكد الأخير أنه بالفعل اتفق مع الإدارة على كل شيء، ولم يحدث أنه انقطع عن التواصل، مشددًا على تمسك اللاعب بالاستمرار في النادي الجداوي.

وقال وكيل عبد الحميد: "ما قاله رئيس الاتحاد غير صحيح، بالعكس أنا تواصلت مع إدارة النادي، وتوصلنا لاتفاق على أغلب بنود العقد، لكن سبب تأخير التوقيع هو أمور قانونية في اللوائح والأنظمة، وهناك ورشة عمل في لجنة الاحتراف، بمجرد أن تنتهي هذه الأمور سيتم الإعلان عن الحد الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين، والدليل تصريح نائب رئيس النادي أحمد كعكي والذي قال به أننا شبه اتفقنا، والأمور منتهية".

وتابع: "أما عن تصريحه حول أننا لا نحترم الاتحاد، فمن يقدر على عدم احترام الاتحاد وهو أحد أركان الكرة السعودية؟، أنا في وقت سابق كنت مسؤول احتراف بالنادي، وسعود قبل 13 عامًا وهو داخل النادي، فمن المستحيل ألا نحترم الاتحاد".

وواصل: "ربما ما قاله رئيس الاتحاد هي لحظة انفعال وضغط من الجمهور عليه، وبالعكس الحائلي أخ لي، وسأعتبر نفسي لم أسمع تصريحه".

واختتم: "المفاوضات جرت مع حامد البلوي وكعكي ومسؤول الاحتراف في النادي، وسعود لم يوقع لأي نادٍ آخر، فقط ننتظر اللوائح يتم الانتهاء منها، حفاظًا على حقوق الجميع".

ما هو موقف سعود عبد الحميد من الاتحاد؟

وأشار برنامج "رياضة سكوب" المذاع على قناة الإخبارية، إلى أن مصادره أكدت على أن سعود عبد الحميد لا يرد على اتصالات نادي الاتحاد من أجل تجديد العقد.

عدم رد سعود عبد الحميد يأتي بسبب رغبته في تطبيق النظام الجديد للعقود، وهو الأمر الذي أشعل خلافًا بينه وبين إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

اعتراض إدارة الاتحاد على طلب عبد الحميد، جاء بسبب أن النظام الجديد يتضمن رفع سقف عقد اللاعب المحلي إلى أكثر من 5 ملايين ريال سعودي في الموسم، حفاظًا لحقوق اللاعب.

فهد باقديم وكيل أعمال سعود عبد الحميد، أكد على أنه لن يتحدث في أي أمر، إلا بعد عودة اللاعب من المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

اقرأ أيضًا..