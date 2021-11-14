فيديو | المعز علي يكتب التاريخ .. يعرف طريق المرمى أينما حل

سطر المعز علي؛ نجم الدحيل والمنتخب القطري، اليوم الأحد، سطرًا جديدًا في سجل إنجازاته مع الأدعم، خلال مواجهة أذربيجان

قطر تتعادل مع أذربيجان:

العنابي خطف نقطة التعادل أمام أذربيجان بثنائية لكل منهما، على ملعب باكو الأولمبي، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المعز سجل للأدعم أولًا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من عند نقطة الجزاء، سكنت يمين الحارس.

وبعدها بـ14 دقيقة، تعادل إمين ماخمودوف لأصحاب الأرض، من ضربة جزاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 67.

وأعاد المعز المباراة لنقطة التعادل بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء من أكرم عفيف، ثم انطلق داخل المنطقة وسدد قوية في الزاوية الضيقة على يسار الحارس.

🎥| الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في مرمى أذربيجان عن طريق اللاعب المعز علي.



#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/OSmU5Obv8w — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 14, 2021

المعز علي يدخل التاريخ:

قطر خاضت عشر مواجهات حتى الآن في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، لكن لم يسبق للمعز أن سجل في أي مباراة ماضية.

بهدفي الليلة، أصبح المعز أول لاعب يسجل في بطولات أربع قارات مختلفة، إذ سجل في كأس آسيا، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج به عام 2019، وفي كوبا أمريكا، وفي الكونكاكاف الكأس الذهبية، الذي وصل به الأدعن لنصف النهائي، وأخيرًا تصفيات أوروبا.

لماذا تشارك قطر في تصفيات أوروبا؟

قطر تخوض منافسات التصفيات كتحصل حاصل، فهي ستشارك في كأس العالم كونها البلد المستضيف للبطولة.

وفي السنوات الأخيرة، تلقى العنابي دعوة مختلف الاتحادات القارية للمشاركة في البطولات المختلفة، من أجل صقل المنتخب بالخبرات قبل كالمونديال.

ويوافق الاتحاد القطري لكرة القدم على كافة الدعوات التي يتلقاها من اتحادات أوروبا والأمريكتين، في فرصة للاحتكاك بنجوم العالم.

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