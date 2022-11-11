فيديو | المحياني: هاسي لم يفشل مع الأهلي وأنا من أشار بمجيئه واستمراره!

رغم غضب جمهور الأهلي الجم تجاه هاسي إلا أن المحياني يدافع عنه

أكد موسى المحياني؛ المدير التنفيذي السابق بالأهلي السعودي، أنه كان صاحب قرار في استمرار بيسنيك هاسي مدربًا للراقي، رغم سوء النتائج وتراجع الفريق، مشددًا على جودة المدرب.

هاسي واحد ممن يحملونه جمهور الراقي مسؤولية هبوط الفريق لدوري يلو، إذ قاد الفريق في 23 مباراة في الدوري، حقق الفوز في خمس، وتعادل في عشر، وخسر ثماني مباريات.

وقال المحياني، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "أنا من أشار على الأهلي بإحضار هاسي، وأنا من أشرت بالبقاء عليه، أنا لا أتهرب، لكن كل من عمل في إدارة الأهلي له احترامه ولا يمكن تهميشه، مؤكد لهم دور، لكنني لن أشرح كيف كان يدور العمل!، إذا أردت معرفة من جاء بهاسي فهو أنا، لكن دون تهميش آراء البقية، وتم سؤالي عن بقائه من رحيله، فقلت (فليبقى)، وماجد النفيعي حاضر في كل شيء وكان يرى كل التفاصيل".

وأضاف: "الفريق في عهد هاسي كان يصنع الكثير من الفرص وكان يسير بشكل جيد، لكن اللاعبون كانوا يهدرون الفرص، وأنا أجد لهم العذر، لأن الضغوطات كانت كبيرة، فلم يوفقكوا، ولا ألوم المدرب، لأن الفرص خُلقت، ولا ألوم لاعب واحد، لأن كثيرون أهدروا الفرص، الضغط كان كبيرًا".

#برا_18⁩ | موسى المحياني:

أنا من أشار بإحضار هاسي وأنا من أشرت بالبقاء على هاسي ولا أبحث عن تبرئة اسمي، ولن أشرح كيف كان يدور العمل في الإدارة.



⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/5I1pYmIZMx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022

واختتم: "لا يمكن أن نقول إن هاسي لم ينجح مع الأهلي، لكن النتائج لم تساعده، ولم يوفق في مباراتين أو ثلاث، وفي النهاية اضطررنا لإقالته، لكن لا يمكن تحميله مسؤولية الهبوط، على الجمهور أن ينظر للصورة كاملة، لا يوجد استقرار في الأهلي، والأندية بدأت توسع الفارق، والأهلي لا يستحق هذا، تنازلوا من أجل الأهلي وتصالحوا من أجله".