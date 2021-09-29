فيديو | الكشف عن هوية مدرب النصر الجديد

تعرف على هوية مدرب النصر الجديد

مازال يبحث نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، عن مدرب جديد يقود الفريق الأصفر، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس، الذي تمت إقالته مؤخرًا من تدريب العالمي.

النصر قرر إقالة مينيزيس، بعد الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"هذه نهاية حمدالله مع النصر .. يجب البحث عن بديله"

الإعلامي نايف المطيري، كشف خلال برنامج "شوت" المذاع عبر قناة "SSC" عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود مهمة تدريب النصر خلال الفترة المقبلة.

المطيري كشف عن هوية المدرب الجديد للنصر قائلًا: "مدرب عالمي قادم للنصر خلال من 24 إلى 48 وسيتم الإعلان عنه بعد مباراة أبها".

نايف المطيري استطرد قائلًا: "المدرب لم يسبق له وقام بالتدريب والتواجد في الخليج العربي"، ولم يكشف عن أي معلومات أخرى بشأن مدرب النصر الجديد.

يذكر أن نادي النصر يفاوض العديد من المدربين العالميين من أجل تدريب الفريق الأصفر، حيث أبرزهم كيكي ستين و فالفيردي والفرنسي رودي جارسيا، والسويسري رينيه فايلر والبرتغاليان أندريه بواش وباولو فونسيكا، بالإضافة للهولندي فرانك ديبور.