فيديو | الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال مع فيتوريا والمدرب الأقرب للزعيم

ليس فيتوريا، بل هناك مدرب برتغالي آخر مرشح لتدريب الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة دخول نادي الهلال في مفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، من أجل تدريب الفريق خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي الهلال يفاوض فيتوريا، من أجل تدريب الفريق، بعد أن تم إقالة لوشيسكو، والاعتماد على البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب المؤقت الحالي.

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وأكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، خلال تصريحات لقناة "24 الرياضية" الفضائية: "الهلال لم يفاوض المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ولم يتم طرح اسمه من قريب أو بعيد".

الزلال تابع: "الأقاويل كثرت حول هذا الأمر، فيتوريا مدرب كبير وقدم الكثير من الأمور المميزة والبطولات مع نادي النصر، ولكن الهلال لم يتفاوض معه".

واختتم الزلال تصريحاته قائلًا: "أقرب المدربين لتدريب نادي الهلال حاليًا، موجود حاليًا بالدوري البرازيلي، إن لم أكن مخطئًا مدرب بالميراس البرازيلي أبيل فيريرا".

يذكر أن المدرب البرتغالي أبيل فيريرا قاد فريق بالميراس للتتويج ببطولة كأس ليبرتادوريس، متفوقًا على فريق سانتوس البرازيلي بالنهائي، ليصل إلى كأس العالم للأندية، ويحقق المركز الرابع.