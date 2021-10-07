فيديو | الكشف عن حقيقة تواصل بيريرا مع وست بروميتش للعودة

تعرف على الحقيقة كاملة

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة ما تردد حول وجود رغبة من جانب اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم نادي الهلال السعودي، للعودة مجددًا إلى ناديه السابق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكانت بعض التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت على أن بيريرا لا يشعر بالراحة في المملكة العربية السعودية، ويرغب في فسخ تعاقده مع نادي الهلال والرحيل عنه.

ما هي حقيقة رغبة بيريرا في الرحيل عن نادي الهلال؟

قال مهند الراوي، مراسل قناة الإخبارية السعودية في لندن عبر برنامج المنتصف: "لو تحدثنا عن ما تردد حول رغبة بيريرا في الرحيل عن الهلال، فهي مجرد أنباء فقط ولا يوجد أي مستند عليها من جانب المواقع الرسمية للأندية التي تم ذكرها، سواء نادي الهلال أو الأندية الإنجليزية، وحتى نادي وست بروميتش لم يذكر أي شيء بخصوص هذا الأمر".

الراوي تابع: "هي أنباء غير مؤكدة، لأنه لا يوجد أي مؤتمر صحفي أو تصريح من بيريرا، لهذا لا يعتبر هذا الخبر مثبت في الصحافة الرياضية".

هل يعود بيريرا إلى وست بروميتش مرة أخرى؟

مهند الراوي واصل حديثه قائلًا: "لا يوجد أي خبر يتكلم عن هذا التنقل في المواقع المتخصصة في نقل الرياضة الإنجليزية، لاسيما أن سوق الانتقالات بالكرة الإنجليزية يبدأ في شهر يناير المقبل، أي بعد 3 أشهر وهذه ليست فترة قليلة للحديث عن تعاقدات الآن".

واستطرد قائلًا: "لا ننسى أن بيريرا إذا كان صرح بوجود مشاكل له سواء لنادي الهلال أو ناديه السابق وست بروميتش، ستبقى أشياء ربما يبقى حلها، فعقد اللاعب مع الفريق السعودي قيمته أضعاف ما كان يحصل عليه مع الفريق الإنجليزي".

وأردف: "التزام بيريرا مع هذا العقد، يلزمه في دفع مبلغ إذا كان يريد فسخ العقد من أجل التعاقد مع فريق آخر، ولا ننسى أن وست بروميتش سيكون له خطوة للوراء".

واختتم مهند الراوي تصريحاته قائلًا: "وست بروميتش يلعب الآن في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، والعودة إلى هذا الفريق خطوة لا تغريه ماليًا أو احترافيًا".

فيديو | مراسل #الإخبارية من #لندن: لا صحة لوجود رغبة لدى البرازيلي بيريرا للعودة لإنجلترا وجميع ما يذكر غير صحيح #المنتصف pic.twitter.com/Q3jRBNSjxm — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) October 6, 2021

ما الذي تردد عن رغبة بيريرا في الرحيل عن نادي الهلال؟

غاب بيريرا عن مباراة الهلال الأخيرة أمام الحزم، بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي، خلال الاستعداد لتلك المواجهة بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسب المعلن من المركز الإعلامي للنادي العاصمي، فإن غياب ماتيوس عن اللقاء، جاء على إثر معاناته من شد عضلي في مران ليلة المباراة.

تقارير وقتها تحدثت عن رغبة اللاعب في فسخ عقده مع الهلال، نافية معاناته من أي إصابات، إنما الإصابة فقط للتستر على الأزمة لحين حلها.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

البرازيلي شارك في الدوري المحلي في أربع مباريات من أصل ست، صنع خلالها ثلاثة أهداف، ولم يحرز أي هدف.

فيما شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال آسيا حتى الآن، وصنع بها هدف وحيد، ولم يسجل أيضًا.

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