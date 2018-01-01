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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيديو - القادسية يفوز على أحد بثلاثية في الدوري السعودي

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القادسية
القادسية يواصل عروضه المميزة في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق فريق القادسية أمام نظيره أحد، فوزًا هامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واصل القادسية عروضه المميزة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز اليوم على أحد بنتيجة مريحة حيث كان متقدمًا بثلاثية نظيفة.

بدأ القادسية التسجيل عن طريق أبو بكر أمارو، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء برأسية من داخل منطقة الجزاء عجز حارس أحد عن التصدي لها.

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وأضاف أحمد الزين الهدف الثاني من عمر اللقاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة أمام الحارس ليسجل الهدف بوضع الكرة من أعلى حارس أحد.

واختتم ثلاثية القادسية، هارون كمارا، المهاجم المتوهج في الفترة الأخيرة بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد تحويل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أدولف تيكو هدف أحد الوحيد في المباراة في الدقيقة 80، برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء أثرضربة حرة مباشرة.

وارتفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد أحد في المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة.

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