فيديو - الفيصلي يذيق الوحدة الهزيمة في أول مباراة تحت قيادة "ميدو"

الفيصلي يقدم مستوى مميز في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق الفيصلي فوزًا هامًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف دون رد، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفيصلي سلسلة اللاهزيمة في الدوري السعودي للمحترفين، منذ الجولة الخامسة من البطولة منذ الهزيمة أمام التعاون.

وتلقى الوحدة أول هزيمة تحت قيادة المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت للفريق والمستشار الفني، أمام الفيصلي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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سريعًا تقدم الفيصلي في المباراة على حساب الوحدة، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق لويس جوستافو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : لويس قوستافو في الدقيقة 1

الفيصلي 1 : 0 الوحدة #الفيصلي_الوحدة pic.twitter.com/MMSiCBwMld — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 20, 2018

وفي الدقيقة 17 تمكن إيجور روسي في إحراز الهدف الثاني عن طريق رأسية رائعة بعد تحويلها من ضربة ركنية، وسكنت الكرة الشباك على يسار محمد عواد.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : ايقور روسي في الدقيقة 17

الفيصلي 2 : 0 الوحدة #الفيصلي_الوحدة pic.twitter.com/TKxfyfmxFu — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 20, 2018

ومع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، وبعد مرور دقيقتين عزز الفيصلي تقدمه بهدفٍ ثالث عن طريق عبدالعزيز البيشي.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 47

الفيصلي 3 : 0 الوحدة #الفيصلي_الوحدة pic.twitter.com/fpcpHSuRUr — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 20, 2018

ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.