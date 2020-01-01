فيديو - الفيصلي يخطف فوزًا صعبًا أمام أبها في الدوري السعودي

الفيصلي حقق الفوز على أبها

حقق الفيصلي فوزًا صعبًا على نظيره أبها، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحاول الطرفين خطف هدف من أجل أخذ خطوة نحو الـ3 نقاط ولكن لم تفلح محاولاتهما.

الفيصلي داخل الشوط الثاني من أجل الثلاثة نقاط من أجل تحسين مركزه في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالفعل.. تمكن الضيوف من إحراز هدف اللقاء الوحيد في شباك أبها، في الدقيقة 56 من عمر المباراة عن طريق رافائيل أرودا.

وتمكن رافائيل من إحراز الهدف الوحيد في المباراة برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية مميزة من ركلة ركنية خطف بها الـ3 نقاط.

وتعرض كرم برناوي لاعب أبها للطرد في الدقيقة 87 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، بعد إنذاره الأول في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.