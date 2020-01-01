فيديو - الفيحاء يفوز على الفيصلي بـ"ريمونتادا" قاتلة
حقق الفيحاء الفوز على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
نجح الفيحاء في تحقيق ريمونتادا وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على مساء اليوم السبت.
بدأ اللقاء قويًا بين الفريقين، حيث تبادلا الخطورة في أول نصف ساعة من المباراة، ولكن لم يترجمها أحدهم إلى أهداف.
نجح الفيصلي في إحراز الهدف الوحيد له في اللقاء بالدقيقة 36 من عمر المباراة عن طريق يوسف الجبلي بعد مهارة رائعة من الناحية اليمنى.
د36’ هدف للفيصلي! ⚽#يوسف_الجبلي يفتتح التسجيل#الفيحاء 0 : 1 #الفيصلي#الفيحاء_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 1, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/su30LCGWQc
ولكن لم يهنأ الفيصلي كثيرًا وتعادل الفيحاء في الدقيقة 39 عن طريق كارلوس فلانويفا بعد مراوغة حارس مرمى الفيصلي.
د39’ هدف للفيحاء! ⚽#فيلانويفا يسجل التعادل#الفيحاء 1 : 1 #الفيصلي#الفيحاء_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 1, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/pthn98sDsL
وخطف الفيحاء الهدف الثاني والفوز والـ 3 نقاط في الدقيقة 91 من عمر المباراة عن طريق عبدالكريم القحطاني بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.
د90+1’ هدف للفيحاء! ⚽#عبدالكريم_القحطاني يسجل الهدف الثاني#الفيحاء 2 : 1 #الفيصلي#الفيحاء_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 1, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/QYA3hXdjEj
وارتفع رصيد الفيحاء إلى 21 نقطة في المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.