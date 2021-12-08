فيديو | الفراج: مجسم آسيا أظهر "جبروت" الهلال، يجب أن يُنافسه أحد!

أشاد الإعلامي وليد الفراج بقدرة الهلال تحويل ما كان يُمثل عقدة له إلى نقطة قوة كبيرة، وأكد خلال حديثه في برنامجه "أكشن مع وليد" على ضرورة إيجاد منافس له في كرة القدم السعودية.

الهلال تُوج بدروي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وقد وضع النادي مجسمًا كبيرًا لشعار البطولة عند مدخل النادي في الرياض.

ماذا قال الفراج عن مجسم آسيا و"جبروت" الهلال؟

الفراج استعرض مقطع فيديو يُظهر مجسم آسيا وعلق عليه قائلًا "تخيل هذا النادي عانى لمدة عقد من الزمان من جملة "الآسيوية صعبة قوية"، حتى تحول الأمر إلى عقدة، وحين تُوج الهلال باللقب وضع المجسم على مدخل النادي، أي جبروت هذا للهلال!، دوري أبطال آسيا كانت أكبر ابتزاز نفسي للهلال، لقد حولوا ما كان يضغط عليهم به نفسيًا إلى ما يُشبه "الميدالية"".

الناقد الرياضي أحمد الفهيد أكد أن وجود ذلك المجسم أمام مقر نادٍ سعودي منظر يبعث على السعادة، مشيرًا إلى أن الهلال لم يضع المجسم لمجرد فوزه باللقب مؤخرًا، بل لأنه أصبح سيد آسيا وأكثر المتوجين بدوري الأبطال.

وقد رد الفراج قائلًا "وجود نادٍ بهذا المستوى يُضعف المنافسة ويُصيب البقية بالإحباط، وهذا ليس جيدًا بشكل عام، مفترض وجود منافس للهلال يُنافسه على مدار سنوات وليس مجرد فترة قصيرة".

يُذكر أن الهلال يستعد حاليًا لمباراتي الفيحاء والنصر المؤجلتين في الدوري السعودي، حيث سيلعب الأولى يوم الجمعة القادم والثانية يوم 16 ديسمبر الجاري.

ما هو موقف الهلال في الدوري السعودي؟

الهلال لم يلعب سوى 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين هذا الموسم، نظرًا لانشغاله بمباريات دوري أبطال آسيا التي تُوجت بفوزه باللقب الرابع في تاريخه والثاني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

الفريق حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في الـ5 الأخرى ولم يخسر أي لقاء، وقد سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبل مرماه 10 أهداف.

يمتلك الهلال 20 نقطة يتواجد بهم في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، ولديه فرصة التقدم لمقدمة جدول الترتيب حال فاز في المؤجلتين على الفيحاء والنصر، ولديه مباراة مؤجلة ثالثة أمام الاتحاد لكن لم يُحدد موعدها بعد.

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