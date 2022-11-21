الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | الفراج: جنة ميسي غرفته

تامر أبو سيدو
12:32 ص غرينتش+3 21‏/11‏/2022
Messi out of bus in Qatar 2022
الإعلامي السعودي الشهير ينصح نجم الأرجنتين بالبقاء في منزله

يترقب الشارع والإعلام السعودي مواجهة المنتخب أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي سيُقام على استاد لوسيل في الدوحة يوم الثلاثاء القادم.

ويخشى الجمهور السعودي من مواجهة النجم ليونيل ميسي ويتحدث الجميع في الإعلام حول كيفية إيقافه والسيطرة على خطورته الكبيرة لحماية مرمى محمد العويس من أهدافه وتمريراته الحاسمة.

بعض المشجعين السعوديين قدموا نصائح للمنتخب بشأن إيقاف نجم باريس سان جيرمان، وذلك خلال مقطع فيديو نشره تويتر الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية.

من جانبه، نصح الإعلامي وليد الفراج ميسي بالبقاء في منزله خلال مواجهة منتخب راقصي التانجو مع الأخضر، وذلك حفاظًا على صحته وخوفًا من تعرضه لأي إصابة.

إذ قال في حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد" "أنا صراحة أحب ميسي وأخاف على صحته كثيرًا، الكرة ليست أكبر همنا، صحة ميسي كنجم كرة قدم ملك للعالم أجمع هي الأهم ويجب عدم المخاطرة به".

أتم "يكتبون عادة في بطاقات الدعوة للأفراح "جنة الأطفال منازلهم"، وأنا أقول جنة ميسي غرفته، ابق في غرفتك واسترخ".

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك وسيُواجههم تواليًا خلال دور المجموعات.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)