فيديو | الفراج: جنة ميسي غرفته
يترقب الشارع والإعلام السعودي مواجهة المنتخب أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022، وهو اللقاء الذي سيُقام على استاد لوسيل في الدوحة يوم الثلاثاء القادم.
ويخشى الجمهور السعودي من مواجهة النجم ليونيل ميسي ويتحدث الجميع في الإعلام حول كيفية إيقافه والسيطرة على خطورته الكبيرة لحماية مرمى محمد العويس من أهدافه وتمريراته الحاسمة.
بعض المشجعين السعوديين قدموا نصائح للمنتخب بشأن إيقاف نجم باريس سان جيرمان، وذلك خلال مقطع فيديو نشره تويتر الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية.
📽: مشجعون سعوديون يجيبون عن كيفية الحد من خطورة نجم الأرجنتين #ميسي !!— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 20, 2022
وأنت.. ما رأيك؟ 🤔
من @qasemhm #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup #الميدان pic.twitter.com/BF4isN5wpg
من جانبه، نصح الإعلامي وليد الفراج ميسي بالبقاء في منزله خلال مواجهة منتخب راقصي التانجو مع الأخضر، وذلك حفاظًا على صحته وخوفًا من تعرضه لأي إصابة.
إذ قال في حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد" "أنا صراحة أحب ميسي وأخاف على صحته كثيرًا، الكرة ليست أكبر همنا، صحة ميسي كنجم كرة قدم ملك للعالم أجمع هي الأهم ويجب عدم المخاطرة به".
عبر #نقطة_نظام .. 😅 📞 مكالمة مع ليونيل ميسي قبل لقاء #السعودية_الارجنتين .#وليد_الفراج: أنا أحب #ميسي ويجب عدم المخاطرة به ، وجنة ميسي غرفته 😅@stcpay_ksa #بطاقة_تاخذك_أبعد#أكشن_مع_وليد— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 20, 2022
يعرض على #Shahid
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أتم "يكتبون عادة في بطاقات الدعوة للأفراح "جنة الأطفال منازلهم"، وأنا أقول جنة ميسي غرفته، ابق في غرفتك واسترخ".
الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك وسيُواجههم تواليًا خلال دور المجموعات.