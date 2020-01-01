فيديو | الفتح يفوز على النصر .. والأهلي ينتصر على الباطن

الفتح والأهلي ينتصران على النصر والباطن.

حقق فريق نادي الفتح الفوز على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح بالهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد استغلال سفيان بن دبكة خطأ قاتل من عبد الله مادو، لينفرد بحارس النصر، ويضع فريقه في المقدمة.

ماذا فعلت يا عبدالله مادو 🧐



سفيان بن دبكة يضع الفتح في المقدمة ⚽️#النصر_الفتحpic.twitter.com/ZSpq0i4CFs — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 18, 2020

وشهدت الدقيقة 28 كرة خطيرة لنادي النصر عن طريق خالد الغنام، بعدما قام بمراوغة مدافعي الفتح، ليسدد الكرة قوية، ويتصدى لها حارس مرمى الفتح ببراعة ثم تتحول إلى ركنة.

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وتمكن خالد الغنام من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعد تمريرة الصليهم إلى الغنام في الجهة اليسرى، ليسدد كرة رائعة في المرمى.

يا ولد يا خالد يا لعـــــــــــــــــــــــــــــــيب 😍



الغنام يُعادل النتيجة للنصر في شباك الفتح ⚽️#النصر_الفتح pic.twitter.com/kSaVf9kdRE — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 18, 2020

سفيان بن دبكة عاد مجددًا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه الفتح في الدقيقة 63 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليسرى، يتابعها سفيان بقدمه في الشباك الخالية.

الفتح يتقدم ودفاع النصر يُعاني ❌



سفيان بن دبكة يُسجل الهدف الثاني للفتح ⚽️⚽️#النصر_الفتح pic.twitter.com/uNEEV6QKGx — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 18, 2020

وحاول نادي النصر تقليص الفارق وسط تألق دفاعي من لاعبي الفتح، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف واحد على النصر، بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري السعودي.

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وعلى جانب آخر، حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره الباطن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سلمان المؤشر، بعد متابعة لركة حرة لفريقه داخل منطقة جزاء الباطن، ليضعها المؤشر في المرمى ويقود فريقه لتحقيق انتصار مهم.

مؤشر الأهلي أخضر 🔝



سلمان المؤشر يفتتح أهداف الراقي في الموسم الجديد ⚽️✅#الأهلي_الباطن pic.twitter.com/gGowC6XAGK — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 18, 2020

وبذلك يحقق فريقي الأهلي والفتح أول 3 نقاط لهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، بينما يتجمد رصيد النصر والباطن بلا نقاط.