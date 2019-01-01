فيديو | الفار يلغي هدفًا بسبب الحكم واللاعب يُطرد من شدة الاعتراض

واقعة غريبة..

شهد دوري الدرجة الثانية الألماني، واقعة فريدة من نوعها وذلك خلال مباراة هانوفر ودارمشتات ضمن الجولة الثالثة عشر منه.

مارك شتينديرا أحرز هدفًا عظيمًا بعد تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، ليمنح لفريقه التعادل أمام مضيفه الذي كان متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

لكن لسوء حظ شتينديرا، فإن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف، والسبب القانون الجديد الذي أُصدِر في يونيو الماضي.

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بعد اللجوء للإعادة، اتضح أن الكرة قد ارتطمت في حكم المباراة قبل أن تصل إلى اللاعب، بالتالي، فكان على الحكم إيقاف اللعب والقيام بإسقاط، وهو ما سقط سهوًا من الحكم.

أُلغي الهدف، وتحصل شتينديرا على بطاقتين من اللون الأصفر في دقيقتين ليتم طرده، وهُزِم هانوفر في نهاية المطاف.