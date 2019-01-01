فيديو - الغرافة يودع أبطال آسيا بعد ريمونتادا ذوب آهان

الفهود انتهوا الشوط الأول متقدمين بثنائية، لكنهم لم ينجحوا في الحفاظ على تقدمهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الغرافة القطري هزيمة ثقيلة على أرضه أمام ذوب آهان أصفهان الإيراني بثلاثية مقابل هدفين، ضمن دور الإقصائيات بدوري أبطال آسيا، على استاد ثاني بن جاسم.

الفهود افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق أحمد علاء الدين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط حراسة من الدفاع الإيراني.

وبعدها بـ14 دقيقة، عزز مهدي طارمي من تقدم الغرافة بهدف ثاني من تسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

وعاد ذوب آهان مع بداية الشوط الثاني بالهدف الأول من رأسية أوساجونا، قبل أن يتعادل أمير أرسلان مطهري في الدقيقة 63 من رأسية أخرى.

وفي الدقيقة 80، سجل محمد نجاد مهدي هدف الفوز للفريق الإيراني بعد ارتباك دفاعات الفهود.

بهذا الفوز يقصي الفريق الإيراني، الفهود من البطولة، ليتأهل هو ضمن المجموعة الأولى رفقة الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والنصر السعودي.