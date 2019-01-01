فيديو – العين يتغلب على الجزيرة بثلاثية في كأس الخليج العربي
تمكن العين الإماراتي، من التغلب على حساب الجزيرة، بثلاثة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس الخليج العربي.
افتتح العين أهداف المباراة في الدقيقة 38، عن طريق عامر عبد الرحمن بالخطأ في مرماه، بعدما نفذ لاعب العين ركلة حرة مباشرة، ارتطمت بالعارضة ثم بعامر ودخلت الشباك.
وفي الدقيقة 47، تمكن كايو من تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر.
وبعد عشر دقائق، كاد الجزيرة أن يقلص الفارق، برأسية سالم العيدي لولا أن الكرة اصطدمت بالعارضة.
#العين يفوز على #الجزيرة بثلاثة أهداف دون مقابل في #كأس_الخليج_العربي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 6, 2019
شاهد أهداف المباراة..#الجزيرة_العين#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/f6QbzErJqK
وفي الدقيقة 66، واصل الجزيرة إهدار الفرص، وهذه المرة من جانب عبد الله رمضان، عندما أضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس العين.
ومن لعبة جماعية جميلة، في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل جمال معروف الهدف الثالث للعين، بعد بينية داخل منطقة الجزاء، قابلها بلمسة واحدة في شباك الجزيرة.