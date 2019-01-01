فيديو - العين يتعثر ويزداد بعده عن الصدارة بالتعادل مع الإمارات
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أهدر العين نقطتين ثمينتين في مشواره نحو ملاحقة الشارقة على الصدارة، بالتعادل سلبيًا أمام الإمارات، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإماراتي.
الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، شهد أخطر الفرص للزعيم عن طريق كايو الذي استلم تمريرة روبن ريبيرو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.
الدوري الإماراتي - الشارقة يفلت من الهزيمة ويواصل حفاظه على الصدارة
مع فرصة #كايو الخطيرة الحكم ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي#العين_الإمارات#دوري_الخليج_العربي— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩
شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/sEkdyR1EaU
وفي الدقيقة 80، أهدر ريبيرو فرصة هدف مؤكد للعين بعدما راوغ الدفاع وحارس المرمى، ليسدد في المرمى، لكن مدافع الإمارات، كان في المكان والتوقيت المناسبين، ليبعد الكرة من أمام المرمى، ويخطف التعادل لفريقه.
روبن ريبيرو يهدر أخطر فرص العين في الشوط الثاني#العين_الإمارات#دوري_الخليج_العربي— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩
شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/mr8TLNXisD
التعادل رفع رصيد البنفسجي إلى النقطة 29 في المركز الثاني، ليبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يأتي الإمارات في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط.
💢رسميًا : الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيح كتابيًا من يورجن كلوب بعد تصريحاته عن حكم مباراة وست هام وليفربول أمس.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩
هذا ما قاله كلوب بالأمس👇
◀️ يبدو أن حكم المباراة عرف بين شوطي المباراة، بأن الهدف جاء من تسلل، وذلك يُفسر قراراته الغريبة، فهو رأى أن النقطة لكل فريق ستكون عادل". pic.twitter.com/FJqUAFVJSO