فيديو | الصرامي يروي قصة تغييره لجدول مباريات الدوري السعودي

المتحدث الرسمي السابق باسم النصر يكشف الحقائق

أكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر أنه سبق وساهم في تغيير جدول مباريات الدوري السعودي، وروى تفاصيل تلك الحادثة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية.

كان نقاشًا حادًا قد دار بين ضيوف البرنامج مساء اليوم الأحد حول جدول مباريات الدوري السعودي والتغييرات والتوقفات الكثيرة به، وقد أكد الناقد فهد الروقي أن جدول الترتيب خلال موسم 2018-2019 تغير 4 مرات بطلب من النصر.

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إذ قال "الموسم الكارثي 2018-2019 شهد تعاقد الهيئة العامة للرياضة مع شركة بريطانية لوضع جدول الدوري مقابل 15 مليون ريال سعودي، وقد أكد المستشار تركي آل الشيخ ذلك بنفسه، وبعد وضع الجدول اعترض النصراويون وطلبوا التغيير، وقد حدث وتغير الجدول 4 مرات بناءً على طلب النصر".

فهد الروقي : جدول الدوري تغير ٤ مرات من أجل النصر.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/h8X7uandmB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 4, 2021

الناقد الرياضي بندر الرزيحان قال في مداخلته أن سعود الصرامي سبق وقال أنه غير جدول ترتيب الدوري السعودي، وقد أجرى المتحدث السابق باسم النصر مداخلة هاتفية مع البرنامج وأكد هذه الواقعة.

إذ قال راويًا تفاصيلها "قبل عامين أو ثلاثة وبعد صدور جدول الدوري، خرجت في التلفاز وقلت أن جدول الدوري به مجاملات صارخة لبعض الفرق وضد فرق أخرى".

واصل "بعد 48 ساعة تقريبًا، صدرت تغريدات من مسؤولين رياضيين انتقدت جدول الدوري ووصفته بغير الجيد، ليتم تغيير الجدول بعد ذلك وإصدار روزنامة جديدة".

أتم "ظهرت بعد ذلك في قناة 24 الرياضية وقلت أنني من ساهم في تغيير جدول الدوري، نعم قلت هذا الكلام وأؤكده".

سعود الصرامي : هذه قصة تأثيري على تغيير جدول الدوري.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/94clBWqD5k — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 4, 2021

يُذكر أن الموسم القادم من الدوري السعودي سينطلق في الـ12 من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن يكون الجدول مزدحم للغاية نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.