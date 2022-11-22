فيديو | الشهري والدوسري يُسجلان هدفين رائعين ضد الأرجنتين

المباراة تقام حاليًا على استاد لوسيل

نجح المنتخب السعودي في تتويج أدائه الجيد في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين بقلب النتيجة لصالحه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

صالح الشهري استغل تمريرة فراس البريكان الحاسمة الجميلة وراوغ المدافع الأرجنتيني وسدد تسديدة رائعة هزمت الحارس إيميليانو مارتينيز وأعادت اللقاء إلى نقطة الصفر عند الدقيقة الـ49.

ولم تكد تمض 5 دقائق حتى نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء أعقبت مراوغته لعدد من لاعبي الأرجنتين.

الهدفان فجرا مدرجات لوسيل باحتفالات الجمهور السعودي فيما بدت ملامح الحسرة والألم على وجوه عشاق الأرجنتين.