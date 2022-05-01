فيديو | الشرطة تنضم لاحتفالات جماهير طرابزون بالدوري التركي بدلًا من الاستجابة لشكوى الإزعاج!

حقق فريق طرابزون سبور لقب الدوري التركي للمرة الأولى بعد 38 عامًا ظلت جماهيره تنتظر تحقيق اللقب منذ آخر مرة فازوا به فيها.

الفوز بذلك اللقب جاء بعد التعادل مع أنطاليا سبور بهدفين لكل فريق مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري التركي.

الفريق تعادل في خمسة من آخر أربعة لقاءات له في الدوري التركي وهو الأمر الذي أرعب جماهيره خوفًا من خسارة اللقب.

وبمجرد أن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية انطلقت الجماهير احتفالًا في الشوارع، وهو ما تسبب في إزعاج بعض المواطنين.

مجموعة ممن تعرضوا للانزعاج قاموا بالاتصال بالشرطة من أجل إيقاف عمليات الاحتفال التي استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.

لكن بدلًا من حضور الشرطة لإيقاف الاحتفالات قام أفرادها بالانضمام إلى الاحتفالات، وسخروا بشكل ما من شكوى الجيران عندما أشاروا لبعضهم البعض بالصمت.

جدير بالذكر أن ذلك اللقب هو السابع لطرابزون في تاريخه بالدوري التركي، حيث جاءت أول ستة ألقاب لهم بين 1975 و1984.