فيديو - الشرطة العراقي يعود بالفوز أمام نواذيبو من موريتانيا

أصحاب الأرض كانوا قريبين من التعادل في الوقت القاتل

خطف الشرطة العراقي هدف الفوز أمام إف سي نواذيبو الموريتاني، على ملعب العاصمة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

هدف المباراة الوحيدة جاء في الدقيقة الـ11 من الشوط الثاني، عن طريق علاء عبد الزهرة، وضع الكرة بصدره بسهولة شديدة في ظل غفلة من مدافعي الفريق الموريتاني.

وتألق محمد حميد؛ حارس مرمى الشرطة، وتصدى بشكل رائع لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه.

وفي الوقت القاتل، كان أصحاب الأرض قريبين من إدراك التعادل من رأسية عبد الله غيت إلا أنها مرت بالقرب من المرمى.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 26 من الشهر الجاري على ملعب كربلاء في لقاء الإياب، لحسم المتأهل إلى دور الـ8.