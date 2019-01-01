فيديو - الشباب السعودي وآسفي المغربي إلى دور الـ16 بكأس محمد السادس

شبيبة الساورة والرفاع يودعان من دور الـ32

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حسم فريقا الشباب السعودي وأولمبيك آسفي المغربي صعودهما إلى دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب شبيبة الساورة الجزائري والرفاع البحريني، بالفوز في إياب دور الـ32.

الليث الأبيض حقق الفوز أمام شبيبة الساورة بثنائية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

كاد الفريق الجزائري أن يتقدم في الدقيقة 14 بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن المدافع الشامخ تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

وأهدر الساورة هدف آخر بعد خطأ قاتل من عبد الله العويشير؛ حارس مرمى الليث، الذي قفذ في الهواء لكن لم يتمكن من الإمساك بالكرة، لتمر رأسية لاعب الفريق الجزائري بجوار القائم بقليل.

وتألق العويشير بعدها في الدقيقة 20 وتصدى بشكل رائع لتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر كرات الليث في الشوط الأول قبل نهايته بعشر دقائق من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة بأقدام تركي العمار، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 72، سجل عبد الحمدان هدف الليث الأبيض الأول من رأسية رائعة بعدما تلقى عرضية متقنة من الجهة اليسرى.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، استغل محمد السهلاوي ارتداء الكرة من حارس الساورة، بعد تصدى ببراعة لتسديدة قوية من وسط الملعب، ليسكنها الأول في الشباك.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجزائر قد انتهى بفوز الشباب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما آسفي فقد انتصر أمام الرفاع بهدف وحيد، على ملعب مدينة خليفة الرياضية.

الفريق المغربي قاد هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، لكن الدفاع البحريني عاد وتمركز بشكل جيد سريعًا، لتصطدم تسديدتين به وترتدان لوسط الملعب.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، خطف كوفي هدف الفوز لآسفي بعدما استغل كرة مرتدة بشكل خاطئ من حارس الرفاع، ليسكنها بشباكه بسهولة.

وأهدر اللاعب نفسه فرصة هدف محقق في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد تصرف غريب بين مدافع الفريق المغربي وحارسه، ليستخلص كوفي الكرة وينفرد بالمرمى، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بالمغرب.