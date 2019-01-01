فيديو - الشارقة يمطر شباك الوصل بخماسية في دوري الخليج العربي

الشارقة يواصل انتصاراته في الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الشارقة فوزًا عريضًا على نظيره الوصل، بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي التي أقيمت مساء اليوم.

وواصل فريق الوصل نتائجه السلبية، باستمرار عدم تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث تعادل واحدة وتلقى 3 هزائم وسط غضب جماهيري.

وافتتح إيجور كورونادو الأهداف بتسجيل الثنائية الأولى من خماسية الشارقة، في الدقيقتين 24 و 38 وسط أداء مميز من لاعبي أبطال الدوري الإماراتي.

وأضاف ريان مينديز الهدف الثالث في الدقيقة 41 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة على أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أضاف ريكاردو جوميز الهدف الرابع للشارقة في الدقيقة 65، وجاء هدف الوصل الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق فابيو دي ليما.

واختتم ماركوس ميلوني الأهداف للشارقة بإحراز الخامس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، ليكتب فريق الشارقة ثلاثة نقاط جديدة في رصيده في مشوار الدفاع عن لقبه.

وارتفع رصيد الشارقة في صدارة دوري الخليج العربي إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الأخير في الترتيب.