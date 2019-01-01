فيديو - "السواط" يقود التعاون للفوز على حساب الوحدة بالدوري السعودي
حقق التعاون فوزًا ثمينًا على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالله" في مدينة بريدة.
سكري القصيم داوى جراح الهزيمة أمام النصر في الجولة الماضية، بفوز مثير على الوحدة القوي الذي كان يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي.
التعاون استغل البدايات وخطف هدف التقدم في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق نيلدو بيترولينا، حيث سدد الكرة من ضربة حرة داخل منطقة الجزاء ومرت من الجميع تتهادى داخل المرمى.
د9' هدف لـ #التعاون! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
#نيلدو يسجل الهدف الأول
#التعاون 1 : 0 #الوحدة
#التعاون_الوحدة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ea8UgCAyeh
وتعادل الوحدة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عن طريق يوسف نياكاتي برأسية قوية بعد تلقيه عرضية من الجهة اليسرى أكثر من رائعة.
د37' هدف لـ #الوحدة! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
#يوسف_نياكاتي يسجل هدف التعادل
#التعاون 1 : 1 #الوحدة
#التعاون_الوحدة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/LjsVJz6nQh
وفي الشوط الثاني حسم التعاون المباراة، بهدف ثان عن طريق عبدالمجيد السواط في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
د65' هدف لـ #التعاون! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
#عبدالمجيد_السواط يضيف الهدف الثاني
#التعاون 2 : 1 #الوحدة
#التعاون_الوحدة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/6vUOubPLmj
وبذلك ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى 4 هزائم، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث حيث حقق 7 انتصارات وتلقى 5 هزائم.