فيديو| السليتي يطلق رصاصة الرحمة على مدغشقر
التعليقات()
GettyImage
تغلب منتخب تونس على خصمه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.
تقدم فرجاني ساسي في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف المساكني، وفي الدقيقة 60 أضاف المساكني الهدف الثاني.
في الدقيقة 66 حل نعيم السليتي بديلاً للمساكني، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 93 بعد تمريرة من وهبي الخزري.
هدف ⚽️ انتهت القصة! نعيم السليتي يضيف الثالث 👏👏— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩
🇹🇳 3 - 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/JxMiGUfQYd
الهدف أتى استثماراً لاندفاع مدغشقر بعد أن لم يعُد لديه ما يخسره، ليطلق السليتي الرصاصة الأخيرة.
بذلك يتأهل التوانسة إلى نصف النهائي لمواجهة السنغال، فيما يلتقي منتخب الجزائر بنيجيريا.