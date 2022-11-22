فيديو | الضحية ليس الفرج والشهراني فقط .. إصابة العويس أمام الأرجنتين

العويس قدم مباراة تاريخية وحصد جائزة رجل اللقاء، لكنه خرج منها ينزف دمًا

خرج المنتخب السعودي من معركة المنتخب الأرجنتيني بثلاث ضحايا، فليس سلمان الفرج وياسر الشهراني فقط، إنما انضم لهما الحارس محمد العويس.

الأخضر حقق فوزًا تاريخيًًا اليوم الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.

ولم يستطع الفرج والشهراني استكمال اللقاء، إذ خرج الأول متأثرًا بإصابة في القدم، فيما أصيب الثاني في وجهه، في كرة مشتركة مع حارسه العويس.

أما العويس فقط ظهر عبر قناة "الكاس" القطرية ينزف دمًا متأثرًا بجرح في ركبته، لكن تبدو الأمور بسيطة، ولن تؤثر على مشاركته في المباراة المقبلة.

ولم يتحدث الحارس عن إصابته، إنما اكتفى بطمأنة الجماهير علي الشهراني، قائلًا: "لا أحد يعرف الإحساس، لأنها مرت عليّ من قبل، ولا أتمنى أن تنعاد، الحمد لله، أموره طيبة، وطمأنني الطبيب عنه".

يذكر أن الأخضر يلتقي في المباراة المقبلة بمنتخب بولندا، في 26 من نوفمبر الجاري.