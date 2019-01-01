فيديو - السد يواصل الانهيار بخسارة أمام قطر بثلاثية
تعرض نادي السد لهزيمة ثقيلة أمام قطر، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر، التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد"
واصل نادي السد نتائجه المخيبة للآمال لثاني مباراة على التوالي، بعد أن تلقى هزيمة في اللقاء السابق أمام الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف.
أحرز ساردور راشيدوف لاعب قطر الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة ليفاجيء أصحاب الأرض سريعًا ويربك خطوطهم.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الاول عن طريق اللاعب راشيدوڤ#السد_نادي_قطر ٠-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 9, 2019
الاسبوع العاشر | #دوري_نجوم_QNB 🏆@QatarSportClub pic.twitter.com/pDE6NucCTD
وفي الوقت الذي ينتظر فيه جماهير السد، عودة الفريق بهدف التعادل، تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة عن طريق كايكي مورينو.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الثاني عن طريق كايكي مورينو #السد_نادي_قطر ٠-٢— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 9, 2019
الاسبوع العاشر | #دوري_نجوم_QNB 🏆@QatarSportClub pic.twitter.com/lPocY1ubSI
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أحرز ساردور راشيدوف الهدف الثالث والأخير في مرمى السد، لتنتهي المباراة بنتيجة مفاجئة لجماهير الفريق صاحب الأرض.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الثالث عن طريق راشيدوڤ#السد_نادي_قطر ٠-٣— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 9, 2019
الاسبوع العاشر | #دوري_نجوم_QNB 🏆@QatarSportClub pic.twitter.com/3WETkltrkY
وارتفع رصيد قطر إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد السد عند 15 نقطة في المركز الرابع في دوري نجوم قطر.