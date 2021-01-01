فيديو | السد يقترب من التتويج بطلًا بعد الفوز أمام العربي والدحيل يهزم الغرافة

الزعيم يحتاج لنقطتين فقط لحسم اللقب لصالحه

افتتح الدحيل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ17 من دوري نجوم قطر، بالفوز أمام الغرافة، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

الضيوف سجلوا أولًا في الدقيقة 19 بهدف محمد مونتاري، لكن بعدها بخمس دقائق، أدرك الغرافة التعادل من ضربة جزاء، سددها جوناتان كودجيا بنجاح.

وجاء هدف فوز الدحيل بالمباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عن طريق إيدواردو بيريرا رودريجيز.

الفوز رفع رصيد الدحيل إلى النقطة 34 في وصافة جدول الترتيب، فيما يأتي الغرافة بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

اهداف المباراة : الغرافة 1 - 2 الدحيل#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/eemt0gLpa1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 22, 2021

وفي المباراة الثانية، حقق السد فوزًا صعبًا أمام العربي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب جاسم بن حمد.

العربي تقدم مبكرًا بعد مرور عشر دقائق من المباراة، عن طريق سيباستيان سوريا، وبالدقيقة 63 من عمر المباراة تعادل حسن الهيدوس للزعيم.

وأعاد العربي التقدم لصالحه من جديد بهدف يوسف المساكني في الدقيقة 77، لكن تعادل السد من جديد بهدف بغداد بونجاح.

وفي الدقيقة 2+90، جاء هدف الفوز لزعيم قطر عن طريق نجمه سانتي كازورلا.

الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة 47 في صدارة جدول الترتيب، ليحتاج لنقطتين فقط لحسم اللقب لصالحه، فيما تجمد رصيد العربي عند 23 نقطة في المركز السادس.

اهداف المباراة : السد 3 - 2 العربي#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/EETKsa0CPR — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 22, 2021

وفي آخر المباريات، فاز الريان أمام الخريطيات بثلاثية نظيفة، على ملعب سحيم بن حمد.

الهدف الأول جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق جابرييل ميركادو، ثم أضاف نايف الحضرمي الهدف الثاني بالدقيقة 51، وأخيرًا أحرز ياسين براهيمي الهدف الثالث بالدقيقة 85.

بهذه النتيجة رفع الريان رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثالث، فيما يأتي الخريطيات في المركز الأخير بست نقاط.