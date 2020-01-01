فيديو - السد يطيح بالخريطيات من دور الـ16 من كأس أمير قطر

السد يتأهل في كأس أمير قطر

حقق السد الفوز على نظيره الخريطيات، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمير قطر، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "عبدالله بن خليفة".

السد نجح في حسم المباراة بتألق كبير من لاعبيه على رأسهم عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح المهاجم الجزائري المخضرم.

فيديو | #السد يتقدم 1-0 على #الخريطيات عبر عبدالكريم حسن في الدقيقة 1.. دور الـ 16 من بطولة #كأس_الأمير 2020 pic.twitter.com/rx21wa2dZB — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 6, 2020

السد بدأ اللقاء بقوة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق عبدالكريم حسن برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من الجهة اليمنى.

فيديو | رشيد تيبركانين مهاجم #الخريطيات يهدر ركلة جزاء أمام #السد في الدقيقة 15.. بطولة #كأس_الأمير 2020 pic.twitter.com/qVbEvx4ekY — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 6, 2020

وأهدر رشيد تيبركانين مهاجم الخريطيات ركلة جزاء في اللقاء بالدقيقة 15، حيث سددها بشكل مميز ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للسد.

عاد تيبركانين لتعويض إهداره لركلة الجزاء ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل رائع في شباك السد.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد في الدقيقة 26 برأسية رائعة بعد تمريرة ساحرة داخل منطقة جزاء الخريطيات.

وألغى حكم اللقاء هدف لسالم الهاجري لاعب السد في الدقيقة 48 بعد العودة لتقنية الفيديو، خاصًة أن عبدالكريم حسن ارتكب خطأ قبل تسجيل الهدف.

فيديو | الحكم يلغي هدف لنادي #السد في مرمى #الخريطيات سجله سالم الهاجري في الدقيقة 48 بسبب وجود خطأ قبل تسجيل الهدف على عبدالكريم حسن #كأس_الأمير .. هل تتفق ؟ pic.twitter.com/euKEEgjNiF — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 6, 2020

واختتم السد الأهداف بأقدام بونجاح في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء بعد مرورها من حارس المرمى.