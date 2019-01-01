فيديو - السد يستفيق من الخروج الآسيوي ويهزم الأهلي

الحارس الشيب أنقذ الزعيم من خسارة نقطتين

حقق السد الفوز أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

مع مرور ثلاث دقائق فقد بعد صافرة البداية، تمكن الأهلي من الوصول لمرمى الزعيم وتسجيل الهدف الأول عن طريق رأسية أبيل هيرنانديز، إلا أن حكم اللقاء قرر إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أما الزعيم فسجل هدفه الأول في الدقيقة 23 بعدما استخلص الجزائري بغداد بونجاح الكرة من الدفاع الأهلاوي من خارج منطقة الجزاء ثم توغل إلى داخل الـ18 وسدد كرة قوية رائعة، سكنت الشباك.

بعدها بـ11 دقيقة، أضاف بونجاح ثاني أهداف السد من ضربة جزاء، سددها قوية في نفس اتجاه سقوط حارس الأهلي رودريجوس، إلا أن الأخير لم ينجح في الإمساك بالكرة.

الأهلي عاد لتقليص الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، حيث نفذ هيرنان بيرز ضربة ركنية بعرضية إلى داخل المنطقة، ووسط ارتباك دفاعات السد، وصلت الكرة إلى أبيل هيرنانديز، ليضعها في الشباك بنجاح.

وتألق سعد الشيب؛ حارس مرمى السد، وحافظ على تقدم فريقه، بعدما تصدى بشكل أكثر من رائع لركلة حرة، سددها هيرنان بيرز، وأخرجها الشيب من تحت العارضة إلى ضربة ركنية.

الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة 15 ليرتقي إلى المركز الثالث، ولا تزال له مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة العاشرة في المركز السابع بجدول الترتيب.