فيديو | السد يخرج بتعادله الثالث والدحيل ينتصر أمام السيلية

الزعيم تعادل أمام الوكرة

حقق السد القطري تعادله الثالث في الموسم الجاري أمام الوكرة بهدف لكل منهما، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الـ19 من دوري نجوم قطر.

الزعيم؛ الذي توج قبل أيام بطلًا للدوري، سجل هدفه أولًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من تسديدة رودريجو تاباتا من داخل منطقة الجزاء، إذ مرر بشكل رائع وسط حراسة ثلاثية من الدفاع.

وأدرك الوكرة التعادل قبل النهاية بسبع دقائق، عن طريق خالد مزيد من خطأ قاتل لحارس السد سعد الشيب، إذ سدد مزيد تسديدة قوية، تصدى لها الحارس، لكنه لم يتمكن من الإمساك بالكرة، لتهرب من يديه، وتسكن شباكه.

التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 51 في صدارة الترتيب، فيما يأتي الوكرة في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

اهداف المباراة : السد 1 - 1 الوكرة

#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/KJr8kEoy5Z — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 11, 2021

وفي إطار مباريات نفس الجولة، فاز الدحيل أمام السيلية بثنائية نظيفة، على ملعب حمد بن خليفة.

هدف المباراة الأول جاء من ضربة جزاء، سددها ميكائيل أولونجا بنجاح في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

ومع مرور ست دقائق من الشوط الثاني، أضاف إدميلسون جونيور الهدف الثاني للدحيل من تسديدة من على يسار منطقة الجزاء، وسط حراسة دفاعية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الدحيل إلى النقطة 40 في المركز الثاني، بينما يأتي السيلية في المركز الثامن بـ23 نقطة.

اهداف المباراة : السيلية 0 - 2 الدحيل

#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ArQbgYMrnA — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 11, 2021

أما في المباراة الثالثة والأخيرة، فقد انتصر الخريطيات أمام أم صلال بثلاثية نظيفة، على استاد حمد بن خليفة.

أم صلال أتيحت له فرصة التقدم في الدقيقة 35 من الشوط الأول، من ضربة جزاء، لكن أهدرها كايكي مورينو، فيما أحرز الخريطيات هدفه الأول من ضربة جزاء، سددها رشيد تيبركانين بنجاح.

وفي الدقيقة 2+45، أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للخريطيات، من رأسية بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

ثالث الأهداف جاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، بأقدام ناصر النصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الخريطيات إلى النقطة التاسعة في المركز الأخير بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز العاشر.