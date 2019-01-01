فيديو - الزوراء يحسم ديربي العراق بجزائية في الميناء
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
داوى الزوراء جراحه الآسيوية بفوز محلي في ديربي العراق أمام الميناء بهدف وحيد، على ملعب الشعب الدولي.
هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها الحكم، وسددها حسين جويد بنجاح.
فيديو : هدف #الزوراء 1 - 0 #الميناء د80 #ديربي_العراقي pic.twitter.com/VqQmIDBKeM— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2019
وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، تعرض محمد شوكان لاعب الميناء، للطرد المباشر بعدما اعتدى على لاعب الخصم دون كرة.
الفوز رفع رصيد الزوراء إلى النقطة 41 في المركز الرابع، بينما يعاني الميناء في المركز الـ15 بـ24 نقطة.
يذكر أن الزوراء كان قد تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام النصر السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
هنا انتهت الحكاية.. وهنا تُدرك تمامًا بأن لكل بداية جميلة، نهاية 😔— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019
إلى اللقاء إنييستا 👋
⚡️ “عامًا على رحيل إنييستا رسام برشلونة من جدران الكامب نو🖌️” https://t.co/ury24lb2zo