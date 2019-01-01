فيديو - الزمالك يسقط أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية

أداء متراجع من الزمالك أمام جورماهيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى الزمالك هزيمة مفاجئة في بداية مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، أمام جورماهيا الكيني خارج الديار.

ونجح الفريق الكيني في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مليئة بالكثير من الأخطاء الدفاعية والتكتيكة من جانب الزمالك.

بدأت المباراة بمفاجأة من الزمالك بهدف عن طريق إبراهيم حسن، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى جورماهيا في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

ونجح الزمالك في التحكم في الكرة لبعض الوقت عقب إحراز الهدف الأول، ولكن عاد أصحاب الأرض بقوة بإحراز هدفين خلال 15 دقيقة.

أحرز جاك تويسينجي ثنائية لفريقه، حيث تعادل في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة على دفاعات الزمالك التائهة أمام جورماهيا.

وأضاف تويسينجي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول برأسية، بعد أن أصبح خاليًا من الرقابة في الناحية اليمنى لفريق الزمالك.

وفي الشوط الثاني، دخل الزمالك منظمًا إلى حد ما، أملًا في خطف هدف التقدم في المباراة خارج أرضه، ولكن المحاولات جاءت بالفشل.

ونجح نيكولاس كيبكيروي في إحراز الهدف الثالث لجورماهيا برأسية رائعة على يسار جنش، وسط تراجع في مستوى دفاعات الزمالك.

اهداف مباراة جورماهيا 2 × 2 الزمالك - هدف الزمالكابراهيم حسن الثاني#الزمالك_جورماهيا pic.twitter.com/hLP5XHLUv5 — Kora On - كورة أون (@koraoncom) February 3, 2019

وأهدر لاعبي الفريق الكيني في أكثر من مناسبة فرصة الهدف الرابع بين عدم التوفيق في إنهاء الهجمات، ومنها تألق جنش في بعض الهجمات.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز أوليتش الهدف الرابع لجورماهيا، لينهي على آمال الزمالك في الحصول على نقطة من مباراة مليئة بالأخطاء التكتيكية من قبل السويسري كريستيان جروس.